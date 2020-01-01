الجيش يردّ على اعتداءات التنظيمات الإرهابية بريف إدلب

جهينة نيوز:

خرقت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي اتفاقية وقف الأعمال القتالية بريف إدلب واعتدت على عدة محاور بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص ردت عليها وحدات من الجيش العربي السوري بالأسلحة المناسبة.

واعتدت التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على نقاط الجيش في محور داديخ ترنبة بريف إدلب الجنوبي الشرقي وعلى محور حنتوتين حزارين بالريف الجنوبي.

وردت وحدات الجيش على مصادر النيران ودمرتها بعد أن رصدتها بدقة وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

وكانت وحدات الجيش قضت في التاسع عشر من الشهر الجاري على مجموعات إرهابية مدعومة من نظام أردوغان حاولت الهجوم على مواقع للجيش على محور قرية حزارين بريف إدلب الجنوبي.

ومنذ تطبيقه في السادس من الشهر الجاري، خرقت المجموعات الإرهابية عشرات المرات اتفاق وقف الأعمال القتالية عبر اعتدائها بالرشاشات والقذائف الصاروخية على نقاط الجيش والمناطق الآمنة في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.