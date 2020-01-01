مناورات جوية إسرائيلية ـ أمريكية مشتركة

جهينة نيوز:

يبدأ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، تمرين مشترك بين سلاح الجو الإسرائيلي وطيران الجيش الأمريكي، بعد أن تم إلغاء مناورة عسكرية مشتركة سابقاً، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": سيبدأ ظهر اليوم تمرين دولي لسلاح الجو الإسرائيلي والجيش الأمريكي بجنوب البلاد، وسينتهي ظهر يوم غد الخميس.

وأضاف: ستلاحظ في إطار التمرين تحركات ناشطة للطائرات الحريية من نوع F35"، وتابع: يقام التمرين في الجو فقط، ولن تكون خلاله لقاءات على الأرض.

وأعلنت وزارة صحة العدو، أمس الاثنين، عن تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 1238 شخصاً، بينهم 24 في حالة حرجة.

وقرر كيان العدو، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابره البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت وسائل إعلامه إلى أنه من الممكن تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل.