الصليب الأحمر الدولي يبدي استعداده لمساعدة سورية في مكافحة "كورونا"

جهينة نيوز:

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تتخذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مخيم الهول للاجئين السوريين، وهي مستعدة لتقديم المساعدة في أجزاء أخرى من سورية.

وقالت روث هيذرنكتون في تصريحات صحفية: يواصل مستشفانا الميداني العمل في مخيم الهول ـ شمال شرق سوريةـ وبدأ فريقنا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من انتشار الفيروس.

وأضافت هيذرنكتون: اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتقديم الدعم الممكن لمراكز الحجر الصحي ومراكز الطوارئ في سورية، فضلاً عن دعم مختلف التدابير الوقائية ضد COVID-19".

وبحسب وكالات أنباء، فرضت إدارة مخيم الهول بالفعل قيوداً على الحركة وإجراءات أخرى للحد من تجمعات اللاجئين.

وتحافظ اللجنة الدولية للصليب على اتصالات وثيقة مع المنظمات الصحية الدولية والسلطات الصحية في سورية، ولديها إمدادات محلية لمساعدة جمعية الهلال الأحمر العربي السوري (SARC) في تطهير الأماكن العامة وتوفير المعدات الوقائية للعاملين الطبيين والمتطوعين في أجزاء أخرى من البلاد.