قيادة الجيش تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة الجيش صباح اليوم، عن تخفيض أعداد العاملين المداومين في المديريات التابعة لها تماشياً مع القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا

وقالت وزارة الدفاع عبر بيان لها: "إلى مدراء المديريات والمؤسسات المرتبطة بوزارة الدفاع

استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 4730/1 تاريخ 21/3/2020 يطلب إليكم إجراء ما يلزم لتعليق العمل لدى جهاتكم والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا, وتقليص أعداد العاملين المداومين لديكم إلى الحد الأدنى الضروري لاستمرار العمل, بدء من يوم الأحد الواقع في 22/3/2020 وحتى إشعار آخر, مع التأكيد على أن تعليق العمل المطلوب لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.

للإطلاع والعمل بموجبه."

المصدر: جهينة- متابعة