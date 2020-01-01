روحاني: 1.2 مليون موظف في إيران لا يذهبون إلى العمل

جهينة نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء إن 1.2 مليون موظف في إيران لا يذهبون إلى العمل ضمن إجراءات لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وأشار روحاني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إلى أن هناك 1.2 مليون من بين 2.5 مليون موظف حكومي لا يذهبون إلى العمل في إطار إجراءات لاحتواء تفشي كورونا.

وتابع الرئيس الإيراني قائلا "أعداد المرضى الداخلين الى المستشفيات في المحافظات الإيرانية وكذلك أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا تشهد انخفاضا كبيرا".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد إلى 1812 حالة وفاة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 23049 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي "ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا الى 1812 حالة والاصابات الى 23049 وتعافي 8376 إصابة".

وكانت منظمة الصحة العالمة أعلنت، في 11 آذار 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية.