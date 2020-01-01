ما نتائج تحاليل الكشف عن "كورونا" لميلانيا ترامب؟

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء امس الاثنين أن نتائج تحاليل فيروس كورونا أكدت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بالفيروس.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال، ما إذا كانت ميلانيا ترامب قد خضعت لاختبار الكشف عن الفيروس: "نعم إنها على ما يرام. والنتيجة سلبية".

وخضع الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى للفحص في البيت الأبيض قبل أكثر من أسبوع في 13 آذار.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته قد خضعا للفحص أيضا، بعد أن تبينت إصابة موظف لدى بنس بمرض "كوفيد-19"، وكانت النتيجة سلبية.

كما خضعت إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفحص فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) وكانت النتيجة سلبية.

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و41 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.