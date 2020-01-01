فنزويلا تتسلم آلاف أجهزة الكشف عن كورونا من روسيا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الثلاثاء عن تسلمها آلاف الأجهزة الكاشفة لفيروس كورونا المستجد من روسيا.

وجاء إعلان وزارة الخارجية الفنزويلية على لسان وزيرها خورخي أرياسا، خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع السفير الروسي لدى كراكاس، حيث قال: "تسلمنا 10 آلاف جهاز من ​روسيا​ للكشف عن الإصابة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19".

كما أوضح وزير الخارجية أن "هذه المساعدات تتيح ل​فنزويلا​ إمكانية الكشف عن ​حالات​ الإصابة بفيروس كوفيد-19".

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أمر يوم الأحد الفائت بإغلاق الأنشطة التجارية، وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات، وفي العاصمة كراكاس، وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.