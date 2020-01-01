أول تعليق لأسطورة الكرة الإيطالية ونادي ميلان بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا

جهينة نيوز

ظهر أسطورة الكرة الإيطالية ونادي ميلان باولو مالديني، لأول مرة، يوم الاثنين، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19).

وتحدث مالديني لعشاقه خلال مقطع فيديو قصير نشره على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، حيث أكد أنه وابنه بخير حال.

وقال مالديني، الذي لم تظهر عليه أي أعراض خطيرة خلال المقطع المنشور، "مرحبا، أريد من خلال هذا الفيديو أن أشكر الأشخاص الذين أبدوا قلقهم على صحتي وصحة ابني على وسائل التواصل الاجتماعي نحن بخير".

وأضاف: "شكرا على عاطفتكم، لكنني أريد أن أشكر جميع الأطباء والممرضين والعاملين بمجال الصحة وحماية المدنيين، الذي يواجهون هذه الأزمة بأقصى قدر من الاحتراف والشجاعة".

كان نادي ميلان الإيطالي، أعلن السبت 22 آذار، إصابة باولو مالديني، المدير الرياضي للفريق ونجله دانيال، المهاجم في فريق الشباب، بفيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا، حتى الآن، ما يقارب 64 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي أكثر من 6077 حالة في جميع أنحاء البلاد، وشفي أكثر من 7400 حالة، وفقا لموقع "ورلد أوميتر".

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 42 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 195 دولة أخرى.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.