وزير المالية: لا نية لتسليم الرواتب عبر المحاسبين وأصبحت على مدار الشهر!

جهينة نيوز

صرّح وزير المالية مأمون حمدان بأن لا نية لإيقاف صرف الرواتب والأجور الشهرية عبر الصرافات الآلية والعودة لنظام المحاسبين ومعتمدي الرواتب في الجهات العامة من الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها.

وأكد الوزير لـ«الوطن أون لاين» أن هناك إجراءات احترازية يتم العمل بها للتصدي لفيروس كورونا بما يضمن سلامة العاملين في الجهات العامة، والموطنين عند سحب رواتبهم ومعاشاتهم من الصرافات.

وأَضاف «متوقع عقد اجتماع خاص حول الموضوع مع المعنيين بالصرّافات خلال اليومين القادمين»، منوهاً بأن هناك متابعة حكومية واسعة ودقيقة للتصدي لفيروس كورونا، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن.

ووافقت الحكومة اليوم على مقترح وزارة المالية المتعلق بتقديم رواتب العاملين في المؤسسات العامة على مدار الشهر، على أن تتم تغذية كتلة الرواتب لكل جهة عامة بشكل متدرج وذلك بهدف التخفيف من حالات الازدحام عليها.