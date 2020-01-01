حماية المستهلك: رفع الأسعار "ممنوع" وعلى المواطنين الشكوى!‏

جهينة نيوز
صرح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب لـ«الوطن اون لاين» بأن دوريات التموين تتواجد في الأسواق على مدار 24 ساعة لمراقبة ومتابعة عمل المحلات التي لم يشملها قرار الإغلاق.
ولفت الخطيب إلى أن تركيز عمل دوريات حماية المستهلك ينصب على مراقبة الأفران ومنع التلاعب والغش والبيع بسعر زائد، والتعاون مع دوريات من وزارة الداخلية لتنظيم دور المواطنين أمام الأفران، وذلك لمنع استغلال الطلب المتزايد على المادة.
وأضاف «جميع المواد متوافرة، ولا يوجد انقطاع لأي مادة، وتشدد الوازرة على التزام الباعة وأصحاب المحلات بالأسعار المعلنة، إذ أصبح واضحاً وجود رفع غير مقبول للأسعار، وهو أمر غير منطقي، وستقوم دوريات حماية المستهلك بدورها في ضبط المخالفين ضمن الأسواق».
وأوضح الخطيب بأن تنظيم الضبط من قبل دورية حماية المستهلك بحق أي فعالية تجارية فيما يتعلق برفع الأسعار يتطلب شكوى من المواطنين لتثبيت الواقعة، ولذلك تطلب الوزارة من المواطنين التقدم بالشكوى بشكل فوري لأي مخالفة تتعلق بالأسعار ليتم متابعتها.