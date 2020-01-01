حماية المستهلك: رفع الأسعار "ممنوع" وعلى المواطنين الشكوى!‏

جهينة نيوز

صرح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية ‏علي الخطيب لـ«الوطن اون لاين» بأن دوريات التموين تتواجد في الأسواق على ‏مدار 24 ساعة لمراقبة ومتابعة عمل المحلات التي لم يشملها قرار الإغلاق.‏

ولفت الخطيب إلى أن تركيز عمل دوريات حماية المستهلك ينصب على مراقبة ‏الأفران ومنع التلاعب والغش والبيع بسعر زائد، والتعاون مع دوريات من وزارة ‏الداخلية لتنظيم دور المواطنين أمام الأفران، وذلك لمنع استغلال الطلب المتزايد ‏على المادة.‏

وأضاف «جميع المواد متوافرة، ولا يوجد انقطاع لأي مادة، وتشدد الوازرة على ‏التزام الباعة وأصحاب المحلات بالأسعار المعلنة، إذ أصبح واضحاً وجود رفع ‏غير مقبول للأسعار، وهو أمر غير منطقي، وستقوم دوريات حماية المستهلك ‏بدورها في ضبط المخالفين ضمن الأسواق».‏

وأوضح الخطيب بأن تنظيم الضبط من قبل دورية حماية المستهلك بحق أي فعالية ‏تجارية فيما يتعلق برفع الأسعار يتطلب شكوى من المواطنين لتثبيت الواقعة، ولذلك ‏تطلب الوزارة من المواطنين التقدم بالشكوى بشكل فوري لأي مخالفة تتعلق ‏بالأسعار ليتم متابعتها.