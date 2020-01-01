تعليمات جديدة للجامعات حول نشر المادة العلمية والمحاضرات الكترونيا

جهينة نيوز

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم تعليمات جديدة للجامعات ‏فيما يخص رفع المادة العلمية والمحاضرات الكترونيا على مواقع الجامعات، بأنه ‏في حال وجود كتاب معتمد (ورقي)، لا داعي لرفع المادة العلمية على أن يكون ‏واضحا للطلاب الأجزاء المطلوبة من الكتاب وغير المطلوبة أو المعدلة في حال ‏وجدت من خلال الموقع.‏

ونص الكتاب الذي نشرته “الوطن اون لاين” على أنه في حال عدم ‏وجود كتاب أو نوط (ورقي) متوفر لدى الطلاب يجيب رفع المادة العلمية بصيغة ‏الـ (‏Pdf‏).‏

أما بالنسبة للمحاضرات، فإنه يجب رفعها بملف (بوربوينت) مع الصوت، علما بأن ‏ميزة الصوت متوفرة في البرنامج.‏

وطلب وزير التعليم من رؤساء الجامعات الاطلاع والتقيد بمضمون الكتاب، على ‏أن تعلم الوزارة خلال أسبوع بنسب الإنجاز لدى الجامعات.