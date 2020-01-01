تعليمات جديدة للجامعات حول نشر المادة العلمية والمحاضرات الكترونيا

جهينة نيوز
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم تعليمات جديدة للجامعات فيما يخص رفع المادة العلمية والمحاضرات الكترونيا على مواقع الجامعات، بأنه في حال وجود كتاب معتمد (ورقي)، لا داعي لرفع المادة العلمية على أن يكون واضحا للطلاب الأجزاء المطلوبة من الكتاب وغير المطلوبة أو المعدلة في حال وجدت من خلال الموقع.
ونص الكتاب الذي نشرته “الوطن اون لاين” على أنه في حال عدم وجود كتاب أو نوط (ورقي) متوفر لدى الطلاب يجيب رفع المادة العلمية بصيغة الـ (Pdf).
أما بالنسبة للمحاضرات، فإنه يجب رفعها بملف (بوربوينت) مع الصوت، علما بأن ميزة الصوت متوفرة في البرنامج.
وطلب وزير التعليم من رؤساء الجامعات الاطلاع والتقيد بمضمون الكتاب، على أن تعلم الوزارة خلال أسبوع بنسب الإنجاز لدى الجامعات.