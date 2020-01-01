أبراج الثلاثاء 24 آذار مع سمر عمران

الثلاثاء, 24 آذار 2020 الساعة 01:47 | منوعات, فلك وأبراج

أبراج الثلاثاء 24 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم 24-3: شجاع.. جريء... يحب الزعامة ويحب العمل.. صادق.. يحب الجمال والإطراء والمروءة.. يحب الرياضة وألعاب الحديد.. أحلامه تصبح واقعية.. حنون والريادة له والقوة له ويحب المرتبة الأولى دائماً.

هذا العام: ولادة أطفال.. خبرة تضاف إلى خبرات سابقة.. أجواء ملائمة للبحث عن مشاريع جديدة.. سفر ومقابلات.. سنة 2020 جميلة لك .

الحمل:

القمر في برجك لذلك عزز اتصالك بالآخرين.. أي سوء تفاهم سيزول.. أعمالك ستسير بشكل جيد.. تتبادل الأفكار.. تكون على قدر المسوؤلية.. أجواؤك جميلة جداً اليوم.

الثور:

نهار بطيء وحضورك قد يكون فيه إشكاليات وتأخذ قراراً متسرعاً.. قد تصيبك الحيرة لكن لاتستسلم للإحباط.. اصبر وخفف عصبية..

الجوزاء:

حضورك مرغوب ودعوات عديدة وتزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة.. يطمئن الأصدقاء على فرحتك وتحصل على أمنية من خلالهم.

السرطان:

ينصب اهتمامك على تدعيم مركزك.. جرّب تقبّل نصيحة لكي تفتح أبواباً جديدة.. اليوم يعطيك جمالاً.. عمليات مع الغرباء.. ابق دبلوماسياً مع المحيط..

الأسد:

أخبار جميلة دافع عن أفكارك وسرّع من وجهة نظرك.. تزداد رغبتك بأسفار بعيدة وحركة.. يوم ناجح ووقفة جيدة على صعيد القانون.. انتبه على الطرقات.

العذراء:

قرارات ناجحة وحكيمة وتحصل على بعض المدخول وتغييرات جذرية.. ستستخف بأمور لكنها تكون استحقاقات مالية وفواتير.. انتبه على صحتك ومن التعامل مع الغرباء.. قد تعود إلى الماضي اليوم.

الميزان:

تجد نفسك أمام معاكسات تجعلك هجومياً.. جرّب الحوار مع الشركاء.. أمور تهدد حياتك من جديد.. هناك تعطيل أو مشكلة في المحاكم والقضايا.. توقيع.. وبعض التصليحات..

العقرب:

ازدحام في جدول أعمالك على الصعيد المهني.. أمر يسبب لك التوتر وضيق في الصدر.. يوم يسرق منك لحظات مفيدة.. اطلب مساعدة ونظّم نهارك وانتبه لصحتك.

القوس:

محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك ويكفي أن تفكر حتى تفتح أمامك الأبواب على الصعيد الاجتماعي أو المهني.. لقاءات وعلاقات مميزة.. تغيير مكان الإقامة أو أمر يخصّ الأولاد.. صوتك مسموع .

الجدي:

منهمك بمشكلات عقارية وتميل للانتقاد.. مشكلة عائلية.. ابحث عن الراحة واصبر لأن لديك تصليحات اليوم وأمور بيتية.. كن حذراً هذه الفترة..

الدلو:

نهار فيه توظيف لطاقاتك وتقدير لجهدك.. تمسك بزمام الأمور.. تنقلات.. لاتقوم بأي عمل من دون دراسة وحلل لتصل إلى هدفك.. أخبار جميلة ولقاءات وأمور تتعلق بالأجهزة الإكترونية.

الحوت:

رافق المتفائلين.. تحصل على مساعدة ثمينة.. إرباك بسبب زيادة المصاريف والفواتير المستحقة تنهال عليك.. مكسب مالي غير متوقع في طريقه إليك.. تصرف من دون غرور..


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