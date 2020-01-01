أبراج الثلاثاء 24 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:
مولود اليوم 24-3: شجاع.. جريء... يحب الزعامة ويحب العمل.. صادق.. يحب الجمال والإطراء والمروءة.. يحب الرياضة وألعاب الحديد.. أحلامه تصبح واقعية.. حنون والريادة له والقوة له ويحب المرتبة الأولى دائماً.
هذا العام: ولادة أطفال.. خبرة تضاف إلى خبرات سابقة.. أجواء ملائمة للبحث عن مشاريع جديدة.. سفر ومقابلات.. سنة 2020 جميلة لك .
الحمل:
القمر في برجك لذلك عزز اتصالك بالآخرين.. أي سوء تفاهم سيزول.. أعمالك ستسير بشكل جيد.. تتبادل الأفكار.. تكون على قدر المسوؤلية.. أجواؤك جميلة جداً اليوم.
الثور:
نهار بطيء وحضورك قد يكون فيه إشكاليات وتأخذ قراراً متسرعاً.. قد تصيبك الحيرة لكن لاتستسلم للإحباط.. اصبر وخفف عصبية..
الجوزاء:
حضورك مرغوب ودعوات عديدة وتزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة.. يطمئن الأصدقاء على فرحتك وتحصل على أمنية من خلالهم.
السرطان:
ينصب اهتمامك على تدعيم مركزك.. جرّب تقبّل نصيحة لكي تفتح أبواباً جديدة.. اليوم يعطيك جمالاً.. عمليات مع الغرباء.. ابق دبلوماسياً مع المحيط..
الأسد:
أخبار جميلة دافع عن أفكارك وسرّع من وجهة نظرك.. تزداد رغبتك بأسفار بعيدة وحركة.. يوم ناجح ووقفة جيدة على صعيد القانون.. انتبه على الطرقات.
العذراء:
قرارات ناجحة وحكيمة وتحصل على بعض المدخول وتغييرات جذرية.. ستستخف بأمور لكنها تكون استحقاقات مالية وفواتير.. انتبه على صحتك ومن التعامل مع الغرباء.. قد تعود إلى الماضي اليوم.
الميزان:
تجد نفسك أمام معاكسات تجعلك هجومياً.. جرّب الحوار مع الشركاء.. أمور تهدد حياتك من جديد.. هناك تعطيل أو مشكلة في المحاكم والقضايا.. توقيع.. وبعض التصليحات..
العقرب:
ازدحام في جدول أعمالك على الصعيد المهني.. أمر يسبب لك التوتر وضيق في الصدر.. يوم يسرق منك لحظات مفيدة.. اطلب مساعدة ونظّم نهارك وانتبه لصحتك.
القوس:
محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك ويكفي أن تفكر حتى تفتح أمامك الأبواب على الصعيد الاجتماعي أو المهني.. لقاءات وعلاقات مميزة.. تغيير مكان الإقامة أو أمر يخصّ الأولاد.. صوتك مسموع .
الجدي:
منهمك بمشكلات عقارية وتميل للانتقاد.. مشكلة عائلية.. ابحث عن الراحة واصبر لأن لديك تصليحات اليوم وأمور بيتية.. كن حذراً هذه الفترة..
الدلو:
نهار فيه توظيف لطاقاتك وتقدير لجهدك.. تمسك بزمام الأمور.. تنقلات.. لاتقوم بأي عمل من دون دراسة وحلل لتصل إلى هدفك.. أخبار جميلة ولقاءات وأمور تتعلق بالأجهزة الإكترونية.
الحوت:
رافق المتفائلين.. تحصل على مساعدة ثمينة.. إرباك بسبب زيادة المصاريف والفواتير المستحقة تنهال عليك.. مكسب مالي غير متوقع في طريقه إليك.. تصرف من دون غرور..