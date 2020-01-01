التمويل الصغير توقف مكاتب الخدمة وتستمر بخدمات السحب والإيداع

جهينة نيوز:

أوقفت مؤسسة التمويل الصغير في سورية مكاتب الخدمة التابعة لها في البلاد وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقالت المؤسسة عبر بيان لها : "العملاء الكرام

حرصاً على السلامة العامة، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية ومصرف سورية المركزي، ابتداء من 24 آذار حتى إشعار آخر، سيتم إغلاق مكاتبنا (وحدات الخدمة) في كل من المناطق التالية:

جرمانا، الدريكيش، جبلة، الشيخ بدر، القدموس، السعن، شين، المخرم، شهبا، وصلخد".

ونوهت المؤسسة انه، "سيستمر العمل على تقديم خدمات السحب والإيداع وسداد الأقساط في الفروع التالية:

دمشق - الميسات (64433415-011)

السويداء (252759/252159-016)

سلمية (8828350/51-033)

مصياف (67717915-033)

اللاذقية (2557121/2557087-041)

طرطوس (82/ 216781-043)

صافيتا (540570-043)

حلب (812229280-021)

وذلك خلال أوقات الدوام الرسمية من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر

خدمة العملاء: 5068-011

مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة"

المصدر: جهينة- متابعة