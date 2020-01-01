إصابة الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق بفيروس كورونا بعد عودتها من باريس

جهينة نيوز:

أعلنت الوزيرة السابقة مي شدياق أنها مصابة بفيروس كورونا وحالتها ليست حرجة.

وقد أوضحت في بيان لمكتبها الاعلامي أنه “بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس الكورونا فعمدت فوراً الى الحجر المنزلي”.

وأضافت “أجريت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى أويتل ديو للتأكد من سبب العوارض”، لافتة إلى “النتائج ظهرت الاثنين وكانت ايجابية فتأكدت اصابتي بالكورونا، عندها توجهت فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وكانت شدياق طالبت في وقت سابق، في تغريدة على حسابها على موقع تويتر، بحظر الرحلات من إيران، قائلة “ما ذنب اللبنانيين أجمعين ليدفعوا الثمن؟”، في إشارة منها الى انتقال فيروس كورونا الى لبنان من ايران حصراً.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام