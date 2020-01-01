ترامب يعلن عن دواء جديد لفيروس كورونا يبدأ تطبيقه خلال ساعات

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دواء جديد لفيروس كورونا يبدأ تطبيقه غدًا في نيويورك وأماكن أخرى.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي على تويتر: "نتيجة مبكرة رائعة لدواء سيبدأ غدًا في نيويورك وأماكن أخرى".

وأعلنت جامعة جونس هوبكينس، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطى 40 ألف شخص، حيث تضاعف العدد تقريبًا خلال يومين.

ووفقاً لبيانات الجامعة، فإن عدد الحالات المؤكد إصابتها بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس ارتفع إلى 41 ألف شخص، بزيادة 8 آلاف إصابة عن يوم أمس، وتوفي 485 شخصًا.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن إدارته تعمل على إرسال العديد من الإمدادات الطبية إلى الولايات المتضررة مثل نيويورك وواشنطن، بعدما تضررتا بشكل كبير من فيروس كورونا المستجد