هيونداي تسحب آلاف السيارات المستوردة الى الصين بسبب مشكلات فنية

الإثنين, 23 آذار 2020 الساعة 23:45 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

هيونداي تسحب آلاف السيارات المستوردة الى الصين بسبب مشكلات فنية

جهينة نيوز:

ذكرت مصلحة تنظيم السوق في الصين أن مجموعة “هيونداى موتورز” المحدودة ستسحب عشرات آلاف السيارات المستوردة إلى البلاد بسبب مخاطر السلامة المحتملة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المصلحة قولها اليوم إن الاستدعاء يشمل 43712 سيارة مستوردة من طراز “سانتافي” تم إنتاجها بين الـ 14 من أيلول 2006 والأول من أيلول 2009 و3686 سيارة مستوردة من سلسلتي “سورينتو” و”في كيو” تم إنتاجها بين 2006 و2008.

وأوضحت المصلحة أن وضع إمدادات الطاقة لوحدات نظام منع انغلاق المكابح في المركبات المحددة “معيب” ما يشكل مخاطر على السلامة وستقوم الشركة بإصلاح الأجزاء المعيبة مجاناً


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