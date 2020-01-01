الدوما الروسي يدعو المجتمع الدولي للتخلي عن العقوبات في ظل تفشي وباء كورونا

جهينة نيوز:

دعا عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي سيرغي جيليزنياك اليوم جميع البلدان إلى التخلي عن نظام العقوبات على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد من أجل إنقاذ أكبر عدد من الناس من الإصابة به.

ونقل بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدوما تصريح جيليزنياك وجاء فيه وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا بشكل فعال تحتاج جميع الدول إلى التخلي عن الطموحات السياسية والتخلي عن نظام العقوبات والقيود غير القانونية من أجل إنقاذ أكبر عدد من الناس من الإصابة”.

وأوضح جيليزنياك أن نقص الإجراءات والجهود اللازمة لمنع زيادة عدد المصابين في بلد معين سيؤثر سلباً في الوضع العام مع الوباء في العالم مشيراً إلى أن الوضع بشكل عام مع فيروس كورونا في أوروبا أظهر أن الوحدة المزعومة في الاتحاد الأوروبي غائبة واتضح أنه في حالة الأزمات تنعزل البلدان الأوروبية بعضها عن بعض وها هي لا تقدم المساعدة لإيطاليا الأكثر تضرراً من الفيروس.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في القارة الأوروبية ووفقاً للبيانات الرسمية الأخيرة فقد تم تسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة وتوفي أكثر من 5400 شخص.