الصحة: المصابة في كورونا بحالة جيدة.. وجميع التحاليل التي أجريت خلال ٢٤ ساعة الماضية سلبية

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الصحة السورية اليوم ان الحالة الوحيدة المسجلة في سورية بفيروس كورونا المستجد بحالة جيدة ومستقرة وهي تحت الإشراف الطبي المباشر وستخضع للفحص المخبري كل ٣ ايام حتى تتماثل للشفاء التام.

واضافت الوزراة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن: "جميع التحاليل المخبرية التي أجريت في المخبر المرجعي لوزارة الصحةخلال ٢٤ ساعة الماضية كانت سلبية وتؤكد الوزارة التزامها بالإعلان عن أي حالة مثبتة فور تأكيدها وتدعو الوزارة للالتزام بالتعليمات الحكومية وتجنب الاماكن المزدحمة ومخالطة المرضى واتباع السلوكيات الصحية وقواعد النظافة العامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ٢٠١٩".