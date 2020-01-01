الحجر على طاقم طائرة الخطوط السورية العائدة من موسكو اليوم

جهينة نيوز:

قال مكتب نقابة عمال النقل الجوي والبحري بدمشق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مايلي: "نفذت طائرة الخطوط الجوية السورية مساء أمس رحلة دمشق/موسكو /دمشق وكانت هي الرحلة الأخيرة باتجاه موسكو و طاقم الرحلة نفذ الرحلة من دمشق و إلى دمشق اي لم يصعد اي طاقم من موسكو لتنفيذ الرحلة إلى دمشق ..و عند وصول الطائرة إلى دمشق تم أخذ الطاقم من طيارين و مضيفين إلى فندق الجميل في السيدة زينب و هناك تفاجئ الطاقم بأن الطبيب الذي سيأخذ منهم عينات الدم لفحصهم لن يأخذ سوى للطيارين دون المضيفين اللذين عددهم 16 مضيف كونهم كانوا طاقمين و هو ما تحتاجه هكذا رحلة لتنفيذها دون مخالفة ساعات التشغيل لطاقمها في الحالات التشغيلية الاضطرارية ..و رغم مناشدات المضيفين للطبيب والمسؤولين المتواجدين من وزارة الصحة لضرورة أخذ عينات الدم لهم لكن لا حياة لمن تنادي ...."

وأضاف: " تم الاتصال من الأخوة طاقم الطائرة مع النقابة لتوجيه شكوى لضرورة إنقاذهم من هذا الوضع وخاصة انهم كانوا بمهمة لصالح عملهم طالبين توجيه المسؤولين في وزارة الصحة لأخذ عينات الدم لهم و عدم رميهم هكذا دون أن يستمع لهم أحد..علما انهم نفذوا رحلة دمشق موسكو دمشق ذهاباً و إياباً دون أي راحة و جميعهم لديه أطفال..."

وناشد المسؤولين قائلاً: " نناشد و نحن بدورنا ك مكتب النقابة السيد #وزير_النقل للتدخل مع السيد #وزير_الصحة لتوجيه المسؤولين الطيبين لأخذ عينات الدم لهم و فحصها ..و التأكد من سلامتهم من الفيروس ليتمكنوا من عودتهم إلى عائلاتهم و أطفالهم خاصة وأنهم كانوا بمهمة عمل من و إلى القطر و لم يكونوا ضمن أجازة او عمل خارج القطر ..كما نناشد كافة المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة الأهتمام أكثر بطواقم الطائرات كون عملهم يقتضي تواجدهم المستمر على متن الطائرات و نناشدهم بتوجيه الفرق الطبية المتخصصة لأجراء الفحوصات على الطاقم و فك حجره بعد التأكد من سلامتهم من الإصابة لا سمح الله بالفيروس ...

نرجوا أن تلاقي مناشدتنا استجابة لدى المسؤولين في وزارة النقل والصحة"

المصدر: جهينة-متابعة