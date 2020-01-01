قرار بسحب البطاقة الذكية لمخصصات التاكسي من البنزين عند المخالفة برفع التسعيرة

جهينة نيوز

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات بمحافظة دمشق مازن دباس عن صدور قرار بسحب مخصصات سيارات التاكسي في حال مخالفتها بزيادة التعرفة وعدم الالتزام، وذلك بعد توقف وسائل النقل الجماعي في مراكز المدن وبين المحافظات، منوها بتنظيم الضبط اللازم بما فيه سحب البطاقة.

وأكد دباس في تصريح لـ”الوطن اون لاين” ان قرار ايقاف عمل وسائل النقل الجماعي في مراكز المدن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثامنة مساء، مشيرا الى ان البدء بإيقاف وسائل النقل بين المحافظات يطبق اعتبارا من غد الثلاثاء الثامنة مساءا.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى وجود تنسيق مباشر مع فرع المرور للوقوف عند عمل التكاسي واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه اية مخالفة ، علما ان عدد التكاسي العاملة بدمشق يفوق ال ٢٠ ألف تاكسي، لافتا الى تخصيص ارقام للمواطنين للابلاغ عن اية مخالفة.