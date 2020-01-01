تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا الإيطالية

جهينة نيوز

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع، بتسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا في لوميارديا الإيطالية، ما يمثل استمرارا لتراجع وتيرة الوفيات بالعدوى في المنطقة الأكثر إصابة في البلاد.

وذكر مصدر الوكالة، الذي قالت "رويترز" إن لديه وصول إلى البيانات الجديدة الخاصة بالمنطقة، أن عدد المتوفين تجاوز اليوم الاثنين نقطة 3770 شخصا.

وأضافت الوكالة أن عدد المصابين في هذه المنطقة، التي تعتبر الأكثر تضررا في إيطاليا جراء الفيروس وتشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو، ارتفع بواقع 1550 حالة ووصل إلى مستوى 28760.

وتشير إحصائية الاثنين إلى وجود تراجع في وتيرة الارتفاع اليومي للوفيات جراء الفيروس في لومبارديا لليوم الثاني على التوالي، وبعد أن سجلت في الجمعة الماضي 380 حالة جديدة والسبت 546 حالة، رصدت أمس الأحد 360، في أول انخفاض لهذه الحصيلة استمر اليوم.

وتعتبر إيطاليا، التي تعيش أوضاعا كارثية بسبب انتشار هذا المرض، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد المتوفين بالفيروس، حيث سجلت فيها، حسب الإحصائية الرسمية الصادرة مساء أمس الأحد، 5476 حالة وفاة.