فيسبوك” و شركات اخرى تقلّص تدفّق الفيديو في أوروبا لتخفيف الضغط على الإنترنت بسبب كورونا

جهينة نيوز

سيتم الحد موقتاً من سرعة تدفق الفيديوهات عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” في أوروبا، بهدف تخفيف الضغط الكثيف على شبكات الإنترنت، على خلفية الإجراءات المتخذة لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد، وفق ما أعلنته الشركة الأم للشبكتين.

ونقل بيان عن المتحدث باسم “فيسبوك”، “للمساعدة على الحد من أي ازدحام ممكن في الشبكة، سنقلّص موقتا البيانات المزدوجة لأشرطة الفيديو على فيسبوك وإنستغرام في أوروبا”.

وأعلنت شركة “نتفليكس”، الخميس، تخفيض البيانات في جميع تدفقاتها بأوروبا لمدة 30 يوماً. واتخذت شركة “غوغل” الإجراء ذاته لموقع “يوتيوب” التابع لها. كما أعلنت “أمازون برايم فيديو” أنها ستقلل أيضاً من جودة البث في أوروبا، السبت، فيما قرّرت شركة “آبل” تقليل جودة البث على منصتها “آبل تي في بلاس” في أوروبا أيضاً.

وتأتي هذه الخطوات، استجابة لطلب رسمي من المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون. ودعا بروتون، الأربعاء، منصات البث والمشغلين إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الإنترنت، لتسهيل العمل والتعليم من بعد خلال مرحلة الحجر المنزلي التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة فيروس كوفيد-19.

وزاد الحجر المنزلي والعمل من بعد الضغط على الإنترنت، وفق ما أكده المسؤول الأوروبي الأربعاء.

المصدر: فرانس برس