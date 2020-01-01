صناعيون و صيادلة في سورية يوزعون ادوات الوقاية من كورونا مجاناً

جهينة نيوز

تتكامل الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية في التصدي لفيروس كورونا وحماية البيئة والصحة العامة عبر حملات لتوزيع مواد الحماية والوقاية وتعقيم المنشآت والأسواق والشوارع.

وفي هذا الإطار وزع عدد من صناعيي حلب الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم على عدد من الأحياء وبين أحد الصناعيين في تصريح صحفي أن عمليات التوزيع تتم في المناطق والأحياء الشعبية لافتاً إلى أن المبادرة شملت أحياء الفردوس وصلاح الدين ومساكن هنانو والحيدرية وساحة الجامعة وتم خلالها توزيع حوالي 3 آلاف كمامة و4 آلاف قفاز إضافة إلى 3 آلاف علبة معقم.

وأشار عدد من المواطنين إلى دور المبادرات المجتمعية في توعية الأهالي لخطورة فيروس كورونا وتأمين أدوات التعقيم لهم حيث بين المواطن أحمد هنداوي في حي مساكن هنانو أهمية المبادرة وخاصة أنه يستخدم أدوات التعقيم بشكل دائم خارج وداخل المنزل لحماية نفسه وعائلته بينما دعا عبد القادر بصلة من سكان حي صلاح الدين إلى تطبيق كل التعليمات الصحية من قبل الأهالي والالتزام بالتعليمات الحكومية.

وفي درعا أطلق عدد من الصيادلة مبادرة لتوزيع وسائل وقاية شخصية من شأنها أن تعزز سبل التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ووزعت عدد من الصيدليات في حي الكاشف اليوم كمامات وكفوفاً ومعقمات وكحولاً مجاناً على المواطنين وذكر الدكتور الصيدلي محمد الزعبي أن المبادرة تشكل استجابة للإجراءات الحكومية بشأن التصدي لفيروس كورونا بينما قالت زميلته الدكتورة الصيدلانية ريم الزعبي أن المبادرة هي إسهام متواضع في هذه الظروف التي تتطلب تكاتف كل فئات المجتمع للتصدي لهذا الوباء.

المبادرة لاقت استحسان المواطنين حيث أشار المواطن محمد الأحمد إلى أن توزيع مواد الوقاية مجاناً يسهم في تعميق الوعي الصحي ويؤكد أهمية اتخاذ أقصى درجات الحذر وضرورة اتباع التعليمات الصحية خلال هذه الفترة.

وفي السويداء نظمت مجموعة (بصدورنا نحمي مؤسساتنا) اليوم حملة تعقيم واسعة ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا شملت واجهات المحال التجارية والأسواق والشوارع والأحياء والمنطقة الصناعية ومنطقة معامل البلوك والمشفى الوطني بمدينة السويداء.

و أشار منسق الفعالية الإعلامي شام حمدان إلى أن الحملة جاءت كواجب وطني وأخلاقي وتأكيد من أعضاء المجموعة على أهمية مشاركة مختلف الفعاليات على ساحة المحافظة بعمليات التعقيم مبيناً أنه تم من خلالها بالتعاون مع المجتمع المحلي استخدام 30 جراراً زراعياً مع مرشاتها لرش 2500 ليتر من مادة الكلور.

من جانبهم نظم متطوعو مركز الشباب في فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء اليوم فعالية تضمنت لصق عبارات توعوية على مداخل الأبنية والشوارع وزجاج تكاسي الأجرة حول ضرورة التزام المواطنين بالبيوت وتطبيق الإجراءات التي وضعتها الحكومة السورية للتصدي لفيروس كورونا.

وذكرت منسقة مركز الشباب في الجمعية هديل نصر الدين أن الفعالية التي جاءت بشكل تطوعي ترافقت بتوزيع قفازات وكمامات على عدد من عناصر شرطة المرور ورجال الشرطة.

وفي ريف السويداء الجنوبي الشرقي تم في قرية سهوة البلاطة بالتعاون بين المجلس البلدي والفعاليات الأهلية حملة تنظيف وتعقيم للمدارس والمركز الصحي ومبنى البلدية ومركز الهاتف ومحطة المحروقات والطرقات والحاويات وواجهات المحال التجارية.

كما نفذ مجلس بلدية مردك بالتعاون مع الفعاليات الرسمية والمجتمع المحلي في قرى مردك وبريكة وصلاخد التابعة لمجلس بلدية مردك حملة تعقيم شملت مبنى البلدية والجمعية الفلاحية والوحدة الإرشادية والمدارس ورياض الأطفال والمخبز وصالة السورية للتجارة والمركز الصحي ودور العبادة وكل الأحياء والشوارع.

وأشار رئيس مجلس بلدية مردك نمير الشحف إلى أن عمليات التعقيم جاءت ضمن الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لفيروس كورونا منوهاً بأهمية مشاركة أفراد المجتمع المحلي فيها لتعزيز الجوانب التوعوية.