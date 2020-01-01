الصحة العالمية: وتيرة انتشار كورونا تتسارع و علينا الإنتقال من الدفاع إلى الهجوم

جهينة نيوز

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بوس تدروس، اليوم الاثنين، أن وتيرة انتشار وباء فيروس كورونا تتسارع ، داعياً للانتقال من الإجراءات الدفاعية إلى الهجوم .

وفي تصريح صحفي، قال المدير العام إنه الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف إصابة عالميا بفيروس "كورونا" خلال 4 أيام ليصبح عدد المصابين بكورونا من كل دول العالم حوالي 300 ألف حالة .

ودعا تيدروس إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ضد الوباء، دون الاكتفاء بخطوات وقائية وحدها. وقال مدير المنظمة بهذا الخصوص إن "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا، لكن علينا الهجوم".

المصدر رويترز