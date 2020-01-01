الخارجية الفلسطينية تدين عمليات القتل التي تنفذها قوات الاحتلال

جهينة نيوز:

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات القتل الممنهج التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي أدت مساء أمس إلى استشهاد شاب غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن جريمة قتل الشاب الفلسطيني سفيان الخواجا 32 عاما في بلدة نعلين برصاص قوات الاحتلال تضاف الى الجرائم التي تنفذها ومستوطنوها بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤءولين عنها.