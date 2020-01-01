صحيفة إسبانية: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية

الإثنين, 23 آذار 2020 الساعة 18:20 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

صحيفة إسبانية: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية

جهينة نيوز:

أكدت صحيفة ال “بوبليكو” الإسبانية أن واشنطن وحلفاءها دعموا الإرهابيين في سورية بالسلاح والمال وفرضوا حصاراً اقتصادياً جائراً على الشعب السوري.

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته للصحفي الإسباني أوهينيو غارثيا غاسكون إلى أن التدخل الغربي كان السبب الرئيس لإطالة أمد الأزمة في سورية والحرب عليها موضحة أن العديد من الحكومات الغربية عملت على “سكب الزيت على النار” في سورية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا تدعم الإرهابيين في إدلب والغرب يدعم ما تسمى ميليشيات “قسد” في شرق البلاد بهدف سرقة النفط ومنع الشعب السوري من الاستفادة من موارده.

وأكدت الصحيفة أن الملايين من السوريين يعيشون ظروفاً صعبة نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض من دول الغرب على سورية.


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