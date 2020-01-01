لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون مياه الشرب عن مدينة الحسكة

جهينة نيوز:

واصل الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية لليوم الثاني على التوالي ممارساتهم الإرهابية بحق المدنيين في مدينة الحسكة وريفها واستمر بقطع مياه الشرب من محطة علوك بريف رأس العين عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها في الوقت الذي تحتاج فيه هذه المناطق لكميات كافية من المياه لتنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وذكر مدير عام المياه في الحسكة المهندس محمود العكلة أن النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين واصل قطع مياه الشرب من محطة علوك بريف رأس العين عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها رغم تأمين الكهرباء لمناطق المرتزقة من محطة مبروكة وتخصيص كمية من الكهرباء المنتجة في سد تشرين لمنطقة رأس العين.

ولفت العكلة إلى أن مديرية المياه جهزت محطة الحمة في السد الشرقي ومن المتوقع تشغيلها بعد يومين في حال استمرت قوات الاحتلال التركي بوقف ضخ المياه من محطة علوك وذلك كإجراء إسعافي مشيراً إلى أن هذه الأعمال التي يقوم بها النظام التركي تأتي في هذه الظروف الاستثنائية التي تزداد فيها الاحتياجات المدينة للنظافة والتعقيم في ظل الإجراءات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.

وأقدم النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية أمس على قطع مياه الشرب عن أكثر من 600 ألف نسمة في مدينة الحسكة وتل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بها وذلك عبر وقف الضخ من محطة علوك.