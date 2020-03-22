الرئيس الأسد يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له..

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له.

وتناولت المحادثات الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 آذار وانتهاكات التنظيمات الارهابية المستمرة لها، حيث تم التركيز على آليات تنفيذ هذه الاتفاقيات المتضمنة إبعاد الإرهابيين عن طريق حلب اللاذقية الدولي (ام ٤) بعمق ٦ كلم بما يتيح اعادة العمل به.

كما بحث الرئيس الأسد والوزير شويغو خلال اللقاء اليوم الوضع في منطقة الجزيرة واستمرار عملية السطو الأميركية على النفط والثروات السورية، والخطوات التي تتخذها الدولة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية، والجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الاقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع العقوبات و العزل عن الشعب السوري.

وكان هناك توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة.