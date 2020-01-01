صور للدورية الروسية التركية الثانية على طريق حلب - اللاذقية

الإثنين, 23 آذار 2020 الساعة 15:35 | شؤون محلية, أخبار محلية

صور للدورية الروسية التركية الثانية على طريق حلب - اللاذقية

صور نشرتها وزارة الدفاع التركية للدورية الروسية التركية الثانية على طريق حلب - اللاذقية


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