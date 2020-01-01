روسيا تجلي رعاياها من المغرب وتعلّق دخول الأجانب مؤقتاً

جهينة نيوز:

أكدت تعليمات نشرت على بوابة المعلومات القانونية الروسية أن القيود على دخول الأجانب إلى روسيا بسبب "كورونا" لا تنطبق على مواطني دول رابطة الدول المستقلة، وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وتنص التعليمات على أن القيود المفروضة على الدخول إلى روسيا من 18 آذار إلى 1 مايو، التي تم اتخاذها على خلفية انتشار "كورونا"، لا تنطبق على مواطني دول رابطة الدول المستقلة، وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وجاء في التعليمات: لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الأمر على مواطني الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الذين يصلون إلى روسيا عبر نقاط العبور الجوية والمغادرة إلى دولة الإقامة من خلال نقاط العبور الجوية ونقاط العبور الأخرى عند اتباع وسائل النقل الأخرى إلى دولة جنسيتهم.

وأمر مجلس الوزراء الروسي جهاز الأمن الفدرالي بإتاحة الوصول للمواطنين المشار إليهم عبر الحدود الروسية، كما أعلنت الحكومة الروسية، في وقت سابق، عن أن القيود المؤقتة المفروضة على الدخول إلى روسيا، بما في ذلك من بيلاروس، يتم اعتمادها وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتتسم بالموضوعية، وأشارت إلى أهمية كونّ التدابير التقييدية التي اتخذتها روسيا ناجمة عن ظروف خاصة وأنها ذات طابع مؤقت.

إلى ذلك، أعلن ممثل شركة "أزور- أير" الروسية للطيران، اليوم الإثنين، عن أن رحلة خاصة للشركة أقلعت إلى المغرب لإجلاء المواطنين الروس من هناك.

وقال ممثل الشركة: أرسلت شركة طيران "أزور- أير" طائرة إلى الدار البيضاء لنقل الروس الذين يواجهون صعوبة في العودة إلى وطنهم، وتم تنظيم رحلة خاصة وفقاً لاتفاقيات بين وكالة النقل الجوي الفدرالية ووكالة السياحة الروسية ووزارة الخارجية الروسية بشأن إجراءات إعادة المواطنين الروس من المملكة المغربية إلى روسيا.

وأضاف الممثل: اليوم في الساعة السادسة والنصف صباحاً بتوقيت موسكو غادرت الرحلة رقم "ZF-9901" من مطار فنوكوفا.

وانطلقت أكبر طائرة ركاب في أسطول الشركة "بوينغ 777- 300 "، ما سيسمح بإجلاء أكثر من 500 مواطن روسي في آن واحد، ومن المقرر وصول رحلة العودة رقم "ZF-9902" إلى موسكو في الساعة 19:15 مساء اليوم بتوقيت موسكو.

من جهتها، أشارت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية إلى أنه بسبب عدم وجود خطوط نقل جوية مباشرة مع المغرب، فإن قضية إجلاء المواطنين الروس تطلب مزيداً من الدراسة.