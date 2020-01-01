بريطانيا تستعين بالجيش لمكافحة كورونا وإيصال المساعدات

جهينة نيوز:

قالت السلطات الصحية البريطانية إنها استعانت بالجيش لتوصيل إمدادات الوقاية للعاملين في القطاع الصحي، بعد أن واجهت صعوبات في إيصال ما يكفي من تلك الإمدادات للمستشفيات.

وأفاد وزير الصحة، مات هانكوك، بأن توزيع وإيصال الملايين من أغراض الوقاية الشخصية التي تشمل الكمامات هي مهمة سيقوم بها الجيش عبر تسيير شاحنات على مدار الساعة.

وأضاف أن ملايين إضافية من تلك الأغراض تم توصيلها بالفعل للمستشفيات وهيئة الإسعاف والعيادات العامة ودور الرعاية ومنشآت خدمية صحية أخرى على مدى الأيام الماضية، بعد شكاوى الفرق الطبية من نقص أدوات الوقاية الكافية.

وذكر بيان مشترك من وزارة الصحة وخدمة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، أن السلطات سمحت بالسحب من المخزون الوطني الذي كان احتياطياً لمكافحة أي تفش للإنفلونزا بصورة وبائية، لتوفير أغراض وأدوات الوقاية.

وقال هانكوك: نتخذ إجراءات عاجلة لضمان دعم موظفي خدمة الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية الذين يعملون بتفان في الصفوف الأمامية دون كلل لمواجهة هذا التفشي.