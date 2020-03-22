تسيير ثاني دورية روسية - تركية مشتركة في إدلب

جهينة نيوز:

قال مركز المصالحة الروسي في سورية، اليوم الإثنين، إن قوات روسية وتركية قامت للمرة الثانية بتسيير دوريات مشتركة في مناطق خفض التوتر في إدلب بشمالي سورية.

وأضاف مركز المصالحة الروسي أن الدورية المشتركة كانت بمحيط الطريق الدولي M4 الرابط بين حلب واللاذقية.

وأوضح أنه بهدف ضمان أمن المشاركين في الدورية تم تقليص مسار الدورية.

وقال المركز إن تركيا تعهدت بتصفية الجماعات المتطرفة التي تعيق سير الدوريات المشتركة مع روسيا في إدلب.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الخميس الماضي، عن مقتل جنديين تركيين في منطقة إدلب بشمال غرب سورية، موضحةً أنهما قتلى بهجوم صاروخي من قبل "بعض الجماعات المتطرفة".