ساهمت بالتوعية منه.. "عاطفة ميرسيدي" مصابة بـ "كورونا"

الإثنين, 23 آذار 2020 الساعة 14:40 | منوعات, صحة

ساهمت بالتوعية منه..

جهينة نيوز:.

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الإثنين، عن إصابة أشهر مذيعة أخبار لديها بفيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة، عاطفة ميرسيدي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنها حالياً في الحجر الصحي.

وقدمت ميرسيدي، مؤخراً، عشرات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من خطر فيروس كورونا، وكانت أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني الذي أصيب بالفيروس وتعافى منه مؤخراً.


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