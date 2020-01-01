بزيارة غير معلنة.. طائرة بومبيو تحطّ في كابول

جهينة نيوز:

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، للمساعدة في إنقاذ اتفاق تاريخي وقعته واشنطن مع حركة "طالبان" في نهاية شباط.

وهبطت الطائرة التي تقل بومبيو في كابول للقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه السياسي عبد الله عبد الله، الذي يقول أيضاً إنه رئيس البلاد ويرفض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أعلن فيها رسمياً فوز خصمه غني بالرئاسة مجدداً.

هذا وقد أكد المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، سوني ليدجيت، في وقت سابق أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من هذا البلد، بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن مع حركة "طالبان".