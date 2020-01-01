خلافاً لمعادن أخرى.. الذهب ينخفض إلى 1488.35 دولاراً

جهينة نيوز:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بسبب احتفاظ المستثمرين بالسيولة في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1488.35 دولاراً للأوقية فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1491.70 دولاراً.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1643.24 دولاراً والبلاتين 1.1% إلى 617.86 دولاراً وتراجعت الفضة 0.5% إلى 12.52 دولاراً.