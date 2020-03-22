الحرارة توالي ارتفاعها وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي في طبقات الجو العليا يتحول إلى تيارات جنوبية غربية.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق الأجزاء الغربية من البلاد ويحذر ليلاً من تشكل الضباب محلياً في المنطقة الجنوبية والوسطى وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً، تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر وخاصة فوق الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية.