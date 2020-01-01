إيران ترفض كأس الماء العكر الذي تعرضه واشنطن

جهينة نيوز:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لاحتواء فيروس كورونا، ونوه بأن البلاد تعيش ظروفاً أفضل من الدول المتطورة في مكافحة الفيروس.

وقال روحاني في تصريحات، اليوم الإثنين، إن عرض أمريكا لمساعدة إيران كذبة كبرى، مضيفاً: الزعماء الأمريكيون يكذبون... إذا كانوا حقاً يريدون مساعدة إيران، فما عليهم سوى رفع العقوبات، عندها سنتمكن من التعامل مع تفشي فيروس كورونا.

وتابع روحاني قائلاً: أمريكا مسؤولة عن جزء من البطالة وصعوبة الحياة وعدم الاستثمار في إيران، ومسؤولة عن نقص بعض الأدوية في إيران، أمريكا تتحمل مسؤولية جرائمها في إيران وهي أكبر جان في المنطقة .. أمريكا تمنع عنا مياه النبع وتعرض علينا كأساً من الماء العكر.. لا نريد كأس الماء العكر الذي تعرضه أمريكا.

وشدد الرئيس الإيراني على القول إن إرهاب أمريكا وسياستها الخاطئة باتا أكثر وضوحا للعالم.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تعرقل الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وفي تغيردة له على "تويتر"، اليوم، قال ظريف: أمريكا تضع عقبات أمام المكافحة الدولية لفيروس كورونا وإن السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة هو الوقوف بوجه العقوبة الجماعية التي تمارسها واشنطن وتطبيق هذه المساعي على أرض الواقع.

وأشار ظريف إلى أن إيران تقدر مختلف الجهود الدولية الرامية إلى إلغاء العقوبات الأمريكية غير المشروعة المفروضة عليها.

من جهته، أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني علي رضا رئيسي في تصريح له، عن أنه تم تقييم الحالة الصحية لـ 35 مليونا و700 ألف شخص في البلاد تجاه فيروس كورونا من ضمنهم سبعة ملايين عبر الموقع الإلكتروني و28 مليونا عن طريق الاتصال الهاتفي.

إلى ذلك، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري عن تخصيص 52 مستشفى من إجمالي 58 مستشفى تابعاً للقوات المسلحة لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا.