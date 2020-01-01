اكتشاف أول إصابة بكورونا في الكرة المصرية

جهينة نيوز:

أصيب مدرب حراس مرمى في فريق كرة القدم بنادي المدينة المنورة، الذي يلعب في دوري القسم الثالث في مصر، بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس نادي المدينة المنورة السابق، عبد الرحيم إسماعيل، إن المصاب هو "وليد عبد الله"، مدرب حراس مرمى الفريق أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله في مستشفى الحجر الصحي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيوينة لبرنامج «الماتش»، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية المصرية، إن وليد عبد الله كان في زيارة عائلية للإسكندرية، وتعرض للإصابة في طريق عودته إلى إسنا بالأقصر".

وتابع: "الأعراض بدأت بشعور وليد بارتفاع درجة حرارته، وخضع للفحص المبدئي الذي لم يظهر شيئا، وتناول مضاد حيوي ومحاليل. لكن أعقب ذلك سعال ومشاكل في التنفس، وذهب إلى العناية المركزة".

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن تعليق الدوري المصري لمدة أسبوعين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأردف رئيس النادي السابق: "عبدالله انتقل لمستشفى الحجر الصحي في إسنا، وتم حجز زوجته، وهي في حالة جيدة حاليا. وتواصلنا مع الطاقم الطبي، وقال إن حالته جيدة وفي تحسن مستمر، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي عنه".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء الأحد، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الإصابات في مصر إلى 327 حالة إصابة، بينما توفي اليوم أربعة جراء الإصابة بالفيروس لترتفع الوفيات إلى 14 حالة.

وتجاوزت عالميا الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 335 ألف إصابة، وأكثر من 14600 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 97 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 59 ألفا في إيطاليا و32 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.