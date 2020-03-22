اتفاق مع "الأندوف" لتجهيز مركز حجر بسعة ١٠٠ سرير في القنيطرة وقسم للعزل في "أباظة"

جهينة نيوز:

أكد المدير العام للهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة وسام ماوردي تجهيـز قسـم خـاص بالعـزل والعـلاج ضمـن الاستعـداد لمـواجهـة فيـروس كـورونـا بسعـة استيعـابيـة 16 سـريـراً مـع وحـدة عنـايـة مشـددة إضافة إلى فريـق طبـي مؤهـل ومـدرب مـن أطباء اختصـاصييـن وأطباء مقيميـن وتمـريض ومخبرييـن وعمـال وذلك حسـب توصيـات وزارة الصحـة.

وبيّن ماوردي أن الفريق الطبي الذي تم تشكليه للعمل بقسم العزل مكون من ٢٠ عنصراً للعمل بمركز العزل الذي لـه مدخـل خـاص ومعـزول تماماً عن بنـاء الهيئـة مـن حيـث الدخـول والخـروج منـه ووضـع فيـه جميع المستلـزمات وقـامـت وزارة الصحـة ولا تزال برفـد القسـم بكـل ما يحتـاجـه.

وأشار ماوردي إلى أعمال التعقيـم اليـوميـة بالهيئـة حيث تم تكثيـف أعمال شركـة التعقيـم لجميع الأقسـام والمكـاتب ولأكثـر مـن مـرة يـوميـاً وكذلك عنـد استقبـال أي حـالة فـي قسـم الإسعـاف وبعـد خـروجهـا يتـم التعقيـم بشكـل فـوري باستخـدام المـواد المعقمـة المنـاسبـة وذلـك ضمـن الإجراءات الاحتـرازيـة للتصـدي لفيـروس كـورونـا.

ولفت إلى تعديل لبعض الإجراءات لتخفيف الازدحام على بعض الأقسام كتنظيم الدخول والخروج إلى العيادات الخارجية وقسم الإسعاف وتحديد وقت زيارة المرضى مـن السـاعـة الثالثـة مسـاءً وحتـى السـاعة الرابعـة فقط والسماح بوجود مـرافق واحـد فقـط مـع المـريض، ويمنـع وجود المـواطنيـن غيـر المـرضـى في المشفى خـارج أوقـات الزيـارة المحـددة ولوحظ تعاون كبير من المرضى والمراجعين في هذا الجانب، مشدداً على أنه لا يوجد اشتباه بأي حالة حتى اللحظة في القنيطرة.

بدوره مدير المتابعة بمحافظة القنيطرة محمد خنيفس أكد عقد لقاء بين محافظ القنيطرة ووفد من قوات الأندوف العاملة بالجولان لبحث سبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتم الاتفاق على تجهيز مركز حجر للمشتبه بهم في فوج الإطفاء بمدينة البعث بسعة 100 سرير مع تجهيزه بجميع المستلزمات من أدوية ولباس واقٍ وأقنعة وكمامات ورفده بالكوادر الطبية المدربة للتعامل مع أي طارئ لهذا الغرض.

وبيّن خنيفس أنه وضمن إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا بخصوص الإجراءات الاحترازية والاستباقية للحفاظ على صحة المواطنين يقوم مجلس مدينة القنيطرة وبشكل مستمر وبعد كل رحلة بتعقيم باصات النقل الداخلي، علماً أن جميع باصات مجلس المدينة تم تخصيصها للعمل على خط دمشق القنيطرة بعد إيقاف النقل الداخلي وتعطيل المدارس والجامعات والاكتفاء بالسرافيس لتخديم المواطنين على الخطوط الداخلية والتي تخضع أيضاً لتعقيم مستمر وبمتابعة من القائمين على مركز الانطلاق وفرع المرور بالمحافظة