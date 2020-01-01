السورية للمخابز بدمشق تطبق إجراءات جديدة للحد من الازدحامات!

جهينة نيوز:

كشف مدير فرع الشركة السورية للمخابز بدمشق نائل اسمندر في حديث خاص لـ«الوطن» عن إجراء جديد تم البدء بتطبيقه في العاصمة للحد من الازدحامات الكبيرة على المخابز في العديد من الأحياء وذلك عبر تخصيص ممرات جديدة للأفران لحصول المواطنين على المادة عبر تنظيم حركة الدور على المخابز وآلية دخول وخروج المواطن من المكان المخصص لتأمين المادة لتلافي أي تداخل، علما أن هذا الإجراء تم تطبيقه اعتباراً من يوم أمس ويعول عليه في تخفيف الازدحامات.

وأكد اسمندر وجود استنفار كبير من الشركة السورية للمخابز على صعيد رصد حركة الأفران ضمن تنسيق مباشر بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية، منوها بمتابعة تنظيم الدور على الأفران بالتنسيق مع شرطة المحافظة وشرطة المنطقة التابعة لها، ناهيك عن الدور المهم لمحافظة دمشق في متابعة أي إجراء جديد يسهم في التخفيف من الازدحامات الحاصلة.

ولفت مدير مخابز دمشق إلى إزالة جميع مناشير الخبز قرب الأفران وذلك لعدم توقف أي مواطن بعد الحصول على مخصصاته اليومية، مؤكداً أن أي إجراء جديد ومتابعة يومية ستعطي حتماً نتائج ملموسة على أرض الواقع، على أن يتم الاستمرار بالآلية المتبعة يوميا.

وأكد اسمندر أنه سيتم إرسال سيارات جوالة لعدد من الأحياء مع تفعيلها بشكل أكبر، وخاصة أن السورية للمخابز بدمشق قامت بإرسال سيارات جوالة إلى مناطق جنود الأسد والدويلعة ونهر عيشة وعش الورور وتجمع أفران ابن العميد بمعدل 500 ربطة خبز يومياً لكل منها، لافتا إلى وجود ازدحامات كبيرة في عدد من المخابز مثل مخابز ابن العميد والشيخ سعد والأكرم، وهذا سببه لجوء العديد من المواطنين إلى تخزين الخبز.

وأشار مدير المخابز بدمشق إلى خلق مسافات في عملية الدور مع وجود فواصل بين كل مواطن، مع وجود عدد من عناصر الشرطة يؤدون مهمتهم الوطنية في تنظيم عملية الدور، مؤكداً أن السورية للمخابز في جهوزية كاملة واستنفار لجميع العاملين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأوضح اسمندر أن الإنتاج جيد ولم ينخفض على الإطلاق، لافتا إلى وجود 30 مخبزاً عاماً واحتياطياً إضافة إلى 55 مخبزاً خاصاً، ليصل عدد المخابز إلى 85 مخبزاً، مبيناً أن الطاقة الإنتاجية بمعدل وسطي بين 11 إلى 14 طناً بالنسبة للمخابز الحكومية بين عامة واحتياطية، مؤكداً أن العمل مستمر بمعدل يفوق الـ20 ساعة دوام متواصلة من الساعة 6 صباحاً وحتى الثانية ليلاً، منوهاً باتخاذ جميع التجهيزات من لبس الكفوف والكمامات بالنسبة لجميع العاملين في المخابز وإجراء أعمال التعقيم بشكل مستمر ضمن جدول لوضع المواد المعقمة.

وطمأن اسمندر جميع المواطنين بأن جميع المواد متوافرة ولا داعي للخوف، كما أن الإنتاج مستمر بالكميات نفسها لمخابز دمشق، داعياً المواطنين إلى عدم تخزين الخبز، مضيفاً إن الشركة السورية للمخابز بدمشق جاهزة لتطبيق أي إجراء، كما أن جميع الخيارات مدروسة لدى الشركة، وأن الشركة جاهزة لإرسال سيارات جوالة للعديد من المناطق والأحياء ضمن توجيهات ومتابعة من إدارة الشركة والتنسيق مع جميع الجهات.