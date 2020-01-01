أكثر من مليون أسرة اشترت من السورية للتجارة خلال اذار الجاري

جهينة نيوز:

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رفعت سليمان أن صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة مستمرة في عملها وأن العاملين الإداريين ضمن المؤسسة تم تخفيض نسبتهم إلى 10%، فيما تم استثناء العاملين في الصالات ومنافذ البيع والمستودعات والفنيين والنقل لتكون نسبة الدوام لهم 100% بما يتيح تنفيذ المهام المطلوبة ويؤمن سير العملية الإنتاجية والتسويقية دون توقف إضافة لتسيير السيارات الجوالة لبيع المواد الغذائية الأساسية عبر البطاقة الإلكترونية.

وبين أن عدد العائلات المستفيدة من البطاقة خلال شهر آذار بلغ ١٠٧٦٥٦٦ عائلة اشترت عبر البطاقة 2.978.590 مليون كيلو سكر و1.659.367 مليون كيلو رز و833.953 ألف ليتر زيت و70.286 ألف كيلو شاي.

هذا وتكثر الدعوات والمقترحات لإمكانية توزيع تلك المواد عن شهرين أو ثلاثة أشهر بغرض تخفيف الازدحام عن صالات ومنافذ بيع المؤسسة