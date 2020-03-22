هبوط أول طائرة عسكرية روسية تحمل أطباء ومعدات صحية في إيطاليا

جهينة نيوز:

أعلنت السفارة الروسية لدى إيطاليا أن أول طائرة عسكرية روسية تحمل مساعدات طبية لهذا البلد في مواجهتها لفيروس كورونا، هبطت في قاعدة عسكرية بضواحي العاصمة روما.

وأشارت السفارة إلى أن الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية هبطت في قاعدة "براتيكا-دي-ماري" لسلاح الجو الإيطالي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية وصول الطائرة، موضحة أن الخبراء العسكريين الروس المختصين بمكافحة الفيروسات سيبدؤون عملهم بعد تدقيق المناطق التي ستجري فيها العملية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد لرئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أثناء مكالمة هاتفية معه، أمس السبت، استعداد موسكو لمساعدة روما في مواجهة وباء كورونا.

فيما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنها سترسل إلى إيطاليا 8 فرق متنقلة من المختصين العسكريين لمكافحة الفيروسات والاطباء، والآليات الخاصة بتعقيم وسائل النقل والأراضي، والمعدات الطبية.