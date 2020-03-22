تركيا تعلن ارتفاع الاصابات بكورونا الى 1256 و 30 حالة وفاة حتى الآن

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن 9 أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة اليوم الأحد.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بواقع 289 ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي الفحوص التي أجرتها السلطات بلغت 20345 شخصا.

جدير بالذكر أن تركيا فرضت حظر تجوال جزئي على الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما أوقفت الخطوط الجوية التركية الأحد، كل الرحلات الدولية، مبقية فقط على خمس وجهات.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي، إن الشركة ستوقف كل رحلاتها الدولية اعتبارا من 27 اذار مارس ما عدا تلك المتجهة إلى هونغ كونغ وموسكو وإثيوبيا ونيويورك وواشنطن، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأفاد رئيس مجلس الإدارة، في مقابلة بثها تلفزيون "سي إن إن ترك"، إنه تقرر منع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.

وأكدت آخر الاحصائيات، اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 307 آلاف مصاب، فيما توفي حتى الآن 13048 شخصا.