كوبا ترسل فرقاً طبية إلى 37 بلداً للمساعدة على احتواء كورونا

جهينة نيوز:

أرسلت السلطات الكوبية فرقاً طبية إلى أكثر من ثلاثين بلداً بهدف المساعدة على احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر التلفزيون الكوبي الرسمي أنه بعد 24 ساعة على إرسال فريق طبي كوبي مؤلف من 52 طبيباً إلى مقاطعة لومبارديا الإيطالية توجه خلال الساعات الماضية 144 طبيباً ومختصاً في مجال الصحة والاستجابة للكوارث والأوبئة إلى جامايكا للانضمام إلى إجراءات مكافحة ومواجهة الفيروس.

وحث وزير الصحة العامة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال الأطباء على أداء مهامهم على أكمل وجه.

وتوجهت خلال الأسبوع الماضي العديد من الفرق الطبية الكوبية إلى فنزويلا ونيكاراغوا وسورينام ليصل عدد البلدان التي يساهم فيها الأطباء الكوبيون بمحاربة كورونا إلى 37.

يذكر أن كوبا أعلنت عن ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 25 أغلبها لسياح قادمين من الخارج ما اضطر السلطات الكوبية إلى منع دخول الأجانب إلى البلاد.