أبراج الاثنين 23 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: شجاع.. جريء.. يحب الزعامة والعمل ويحب الرياضة والجمال والإطراء.. أحلامه تتحقق ونراه بالمناصب لأنه بأعلى طاقة..

هذا العام.. ولادة أطفال.. خبرة وتنقلات وأجواء ملائمة للحب والمشاريع. سيارة جيدة سنة مميزة على صعيد الحركة والتواصل والتعامل مع الغرباء.

الحمل:

مدعو لاستنفار حسك الفطري.. قلق لاتتسرع بالقرارات. احتمال أن تقدم شيئاً فيه ندم.. تخمينك آني أو وقتي وحيرة. لاستسلم للإحباط. كن صبوراً وخفف عصبية.

الثور:

حضورك مرغوب تكشف عن وجوه جديدة وتطمئن على فرصتك ويمكن أن تقوم باتصال من وقت إلى آخر حتى تحقق أمنية.. انتبه قد يكون هناك عروض مع مؤسسة جديدة..ربما في العشرية الأولى لمواليد الثور.. الشمس بالحمل قد تتعبك.

الجوزاء:

ينصب اهتمامك على تدعيم مكانتك الشخصية ولاسيما في العمل.. كن حذراً من بعض الحاقدين الذين يحاولون النيل منك مهنياً.. تقبل النصيحة.. علاقات وصداقات ومعارف جديدة.. القمر في الحوت قد يسبب لك بعض المشكلات مع الغرباء.

السرطان:

لديك حركة وأخبار جميلة.. تدافع عن افكارك وحاول ان تكون نظرتك للعم والحياة الاجتماعية.. حركة ناجحة وتسجل وقفة جديدة على صعيد العمل وتعاملك مع الغرباء ولهجة غير لهجة وفرصة عمل.

الأسد:

قراراتك ناجحة وحكيمة وتنظر بطريقة مختلفة للأمور.. تغييرات جذرية.. فواتير وديون. استحقاقات مالية.. وجود الشمس في الحمل تساعدك .

العذراء:

معاكسات تدفعك لتكون هجومي... حوار مع الشركاء لإزالة الخلافات.. حاول التحاور مع الطرف الآخر.. نقل من حال إلى حال.. فترة فيها ضغط قليلاً.

الميزان:

نهار فيه ازدحام بجدول العمال المهنية ويصعب التأجيل.. تتوتر ويضيق صدرك لذلك اطلب المساعدة وانتبه على نظامك الغذائي ونظم نهارك.. الشمس بالشراكة يعني ووجود عقد توقعه.. انتبه على صحتك.

العقرب:

نهار محظوظ ..تفكر اليوم وترغب بها وتفتح الأبواب أمامك. لقاءات مميزة مع الاحبة.. خبر جميل.. وجود الشمس بالحمل هذا يعني انك هذه الفترة محظوظ وصوتك مسموع وقد يكون لديك تغيير اقامة أو اهتمام بأحد الأولاد.

القوس:

منهمك ومتعب بمشكلات وحقائق مخفية. مواجهة مع عائلة.. تبحث عن الراحة. اصبر قليلاً.. الشمس في الحمل تعطيك الحظوظ واهتمام بالأولاد أو بالإقامة .. الجو إيجابي.

الجدي:

توظف طاقتك بشكل إيجابي يعود إليك بمردود يضاهي طاقتك.. تنقلات وتطورات.. جرب أن تدرس وتحلل أمورك.. نهار جيد وأخبار مفيدة.. وجود الشمس في مربعك قد يسبب بعض الأعطال والتصليحات.

الدلو:

رافق المتفائلين حتى تحصل على مساعدة مفيدة وتقوم بتطوير مجالك المالي.. تلاحظ كثرة الفواتير لذلك تعيد النظر بالميزانية ومكسب مالي غير متوقع لكن المصاريف تقف لك بالمرصاد. الأمور المالية تشغلك اليوم. لكن الحظ في الفترة القادمة بالحركة والتواصل والسيارة تواصل وسفر قصير.

الحوت:

القمر في برجك يحمل لك اهتمام بالآخرين.. وتصلح بعض الأخطاء وتتألق بين الناس.. لاخوف عليك لأنك على قدر المسوؤلية.. لاتضخم الأمور وانتبه من السرعة الحركة والقوة لك.. انتقال الشمس منك إلى الحمل هدايا ومكاسب وحركة وتكون أكثر راحة من قبل ومصالحات