50 الف اصابة منذ مساء الخميس .. أكثر من 150 ألف إصابة مشخصة بوباء كورونا في أوروبا

جهينة نيوز:

تجاوزت أوروبا عتبة الـ 150 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد بينها أكثر من 53 ألفا في إيطاليا، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس الأحد عند الساعة 11.15 ت غ.

وأصبحت أوروبا بتسجيلها ما لا يقل عن 152117 إصابة بينها 7800 وفاة.

القارة الأكثر تأثرا بالوباء وتأتي بعدها آسيا (96669 إصابة بينها 3479 وفاة)، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الكامل بما أن عددا كبيرا من الدول يكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم العلاج في المستشفى.

و يذكر أن الفحوص الطبية أظهرت إيجابية إصابة أكثر من 100 ألف شخص بفيروس كورونا الجديد في عموم أوروبا حتى مساء الخميس، مما يشير الى اصابة أكثر من 50 الف اصابة خلال ايام الجمعة و السبت و الاحد.