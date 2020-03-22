إغلاق المعابر الحدودية مع لبنان ومعبر كسب الحدودي مع تركيا

جهينة نيوز:

اعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم عن اغلاق كافة المعابر امام حركة القادمين من لبنان الى سورية ومعبر كسب الحدودي مع تركيا وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت الداخلية ضمن منشورات على صفحتها الرسمية على فيسبوك، " تماشياً مع الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والرامية لمواجهة "فيروس كورونا" (كوفيد 19) .

تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق كافة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بما فيهم المواطنين السوريين وذلك اعتبارا من منتصف ليل ٢٣ / ٣/ ٢٠٢٠ م وحتى إشعارا اخر.

ويستثنى من ذلك سيارت الشحن مع اخضاع السائقين للفحوص الطبية اللازمة في المراكز الحدودية ."

وأعلنت ايضا في منشور اخر عن إغلاق معبر كسب الحدودي مع تركيا إعتبارا من الساعة ١٢ ظهرا من تاريخ ٢٣ /٣ /٢٠٢٠م وحتى اشعارا أخر .

المصدر: جهينة - متابعة