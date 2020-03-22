صحة حلب تجهز مركزاً للحجر الصحي وآخر للعزل الطبي للتعامل مع أي حالة إصابة بفيروس كورونا قد تسجل

جهينة نيوز:

جهزت مديرية صحة حلب مركزاً للحجر الصحي في الهيئة العامة لمشفى ابن خلدون مزوداً بكل التجهيزات اللازمة في حال ورود أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويتسع المركز وفق بيان لوزارة الصحة تلقت سانا نسخة منه لـ 50 سريراً ويتضمن كل التجهيزات اللازمة.

كما جهزت مديرية صحة حلب مركزاً للعزل الطبي يتسع لـ 12 سريراً في المشفى نفسه مجهزاً بمستلزمات العناية المشددة ويضاف لأقسام العزل المجهزة في مشافي مديرية الصحة ومشافي وزارة التعليم العالي ضمن خطة وزارة الصحة الوقائية.

وكانت مديرية صحة حمص جهزت اليوم قسماً في مشفى ابن الوليد بمنطقة الوعر للعزل الطبي ومركز بابا عمرو الصحي ليكون مركزاً للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تخصيص مشفى الزبداني “الجرجانية” بريف دمشق ليكون مركزاً للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية.