الجيش الليبي يدمر مدرعة لقوات النظام التركي

الأحد, 22 آذار 2020 الساعة 23:36 | سياسة, عربي

الجيش الليبي يدمر مدرعة لقوات النظام التركي

جهينة نيوز:

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم أن قواته قامت بصد عدوان لقوات النظام التركي ودمرت مدرعة عسكرية له.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان نشره على موقع “فيسبوك” أن القوات التركية حاولت الهجوم على قواتنا وقام رجالنا بصد الهجوم مشيراً إلى تدمير مدرعة تركية من طراز “ايه سي في 15” حاولت خرق الخطوط الدفاعية للجيش ومقتل من فيها.

وكان المسماري أكد في بيان له أمس مواصلة النظام التركي نقل مرتزقته من التنظيمات الإرهابية والمعدات والأسلحة التابعة لهم إلى ليبيا لتأجيج الأوضاع فيها مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها لوقف هذا النظام عن أعماله العدائية.


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