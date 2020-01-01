هل تصلح المشروبات الكحولية والخل لتعقيم الأسطح ضد فيروس كورونا..؟

جهينة نيوز:

أكد اختصاصي الأمراض الداخلية والصدرية الدكتور خالد تقي الدين أن الخل أو المشروبات الكحولية لا تفيد بعملية تعقيم الأسطح ضد كورونا مبينا أنه يمكن استعمال الكحول بتركيز 70 بالمئة او الكلور بعد تنظيف السطح المتسخ بالصابون وتركه يجف وحده مع وضع كمية كافية بحيث يبقى السطح رطباً لمدة 4 دقائق.

وذكر طبيب الصدرية أن الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا تتمثل بالطرق التقليدية كغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل واستعمال مطهر كحولي بنسبة 70 بالمئة وتركه يجف وحده وذلك بعد التماس مع أي شخص آخر أو أي أداة وقبل الطعام إضافة إلى تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة والبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

ولفت تقي الدين إلى أن هناك ازديادا في حالات الشكاوى التنفسية البسيطة التي تراجع العيادات خوفا من الاصابة بكورونا لتشابه الأعراض كارتفاع الحرارة والسعال.

وأوضح تقي الدين وهو طبيب في مركز جمعية الشباب الخيرية الطبي بدمشق أن فيروس كورونا المستجد من الفيروسات المسببة للإنتانات التنفسية ويتظاهر غالباً بترفع حروري وسعال وغالباً يكون الشفاء منه عفوياً وقد تتطور الأعراض إلى زلة تنفسية أو ضيق نفس في حال كانت الاستجابة المناعية غير كافية للتغلب على المرض وقد ينتهي في هذه الحالة بالقصور التنفسي والوفاة.